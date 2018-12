Der Nationalpark Donau-Auen mit Sitz in Orth/Donau bekommt eine neue Direktorin: Edith Klauser. Sie löst Carl Manzano ab, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gerüchten zufolge soll der vakante Posten heiß umkämpft gewesen sein. Bei der Bestellung mussten sich der schwarz-blaue Bund, das schwarze Land NÖ und das rot-grüne Land Wien auf eine Person einigen.

Dabei soll auch die ehemalige Grünen-Landtagsabgeordnete Amrita Enzinger aus Aderklaa im Gespräch für die Direktorsfunktion gewesen sein – offenbar vom rot-grünen Wien favorisiert. Gegen die Stimmen von Bund und Land NÖ dürfte Enzinger aber keine Chance gehabt haben.

Klauser könnte man am ehesten der schwarzen Reichshälfte zuordnen. Der damalige VP-Landwirtschaftsminister Josef Pröll hatte sie im Jahr 2007 in seine Behörde geholt. Parteipolitik also auch in der Au? Egal – wenn der kompetenteste Kopf zum Zug kommt.