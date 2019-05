Still und heimlich, aber unaufgeregt wird derzeit eine personelle Rochade an der Gemeindespitze in Weiden vorbereitet. Der Plan: VP-Bürgermeister Franz Neduchal tritt als Ortschef zurück und wird Vizebürgermeister. Sein Parteifreund Markus Lang, bisher Vize, steigt zum Bürgermeister auf. Natürlich müssen beide vom Gemeinderat in ihre neuen Funktionen gewählt werden – was bei zwölf ÖVP- und drei SPÖ-Sitzen aber nur reine Formsache sein sollte.

Warum Neduchal künftig in der zweiten Reihe stehen möchte, ist schnell erklärt: Er braucht und will mehr Zeit für seinen Hauptberuf (Bio-Landwirt und Gastronom) sowie die Tochter.

Die Schwarzen schaffen es offenbar, einen ihrer Bürgermeister auszutauschen, ohne eine mediale Schlammschlacht heraufzubeschwören – was den Roten in Hohenau bekanntlich nicht gelang. Die Genossen würden jetzt betonen, dass sie eben demokratischer und nicht so autoritär seien. Man könnte aber auch sagen, dass die ÖVP professioneller agiert.