Noch steht der Termin für die kommenden Gemeinderatswahlen in NÖ nicht fest, aber sollten diese – wie grundsätzlich geplant – genau fünf Jahre nach der letzten stattfinden, wäre dies der Jänner 2020. Einen Monat später würde das nagelneue Regionalbad in Gänserndorf in Betrieb gehen.

Egal, ob das Bad am Wahltag ganz oder nur fast fertig ist, die ÖVP mit Bürgermeister René Lobner kann mit diesem Projekt nur Stimmen gewinnen. Beim Spatenstich für die neue Schwimmhalle brachte es VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf den Punkt: Die Reste des alten Hallenbades würden sie optisch an den ehemaligen Ostblock erinnern.

War dieser Sager nur ein Schmäh zur Aufheiterung zwischendurch? Vielleicht. Oder Mikl-Leitner betonte dies gezielt, um den Zuhörern ein Bild zu vermitteln, das den smarten VP-Bürgermeister zeigt, der alles Verstaubte in der Stadt, das noch an die Ära der roten Genossen erinnert, wegräumt und neu aus dem Boden stampft.