Wird man gefragt, was es Neues gibt, lautet die Antwort oft: „Nicht viel.“ In diesem Sommer trifft das mehr als sonst zu. Die Coronakrise hat das Land in einen Stillstand versetzt. Nur langsam stieg die Hoffnung, dass wir uns wieder Richtung Normalität bewegen. Doch jetzt, wo die zweite Welle in aller Munde ist, tritt die Starre wieder ein. Veranstaltungen, die bisher noch auf dem Plan standen – etwa die Führung durch den jüdischen Friedhof in Gänserndorf Anfang September –, werden abgesagt.

Gänserndorf Gemeindemilliarde: „Zeit für Planung genutzt“

Wichtig ist, während dieser Ruhe nicht in Tatenlosigkeit zu verfallen. Es könnte die Ruhe vor dem – positiven – Sturm sein. Die Stadtgemeinde Gänserndorf ist hier ein gutes Beispiel: Dass größere Kindergärten gebraucht werden, kann auch die Coronakrise nicht verhindern.

Also werden Planungen vorgezogen, Ausschreibungen finden früher statt, um für den Ansturm der Kinder gerüstet zu sein – denn eine Zeit nach Corona kommt bestimmt.