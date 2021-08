Zum dritten Mal treffen am Samstag der SV Stripfing und der FC Marchfeld in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs aufeinander. So klar wie dieses Mal waren die Vorzeichen noch nie: Stripfing ist der klare Favorit, der FC Marchfeld nach dem verkorksten Saisonstart Außenseiter. Dennoch gibt es vor dem Derby viele interessante Fragen.

Etwa: Wie stabil ist die Defensive des FCM bzw. wie gut und geduldig kann die Offensive der Stripfinger Bencun, Nowotny und Co. bearbeiten?

Ebenfalls spannend: Wird Hoffnungsträger und Ex-Bundesligastürmer Issaka Ouédraogo fit? Ohne ihn war die FC-Marchfeld-Angriffsreihe zuletzt sehr blass. Fällt er wieder aus, wird es gegen den Rivalen wohl ganz düster und Entlastung ein Fremdwort werden.

Die dritte spannende Frage wird sein, wie viele Zuschauer sich am Samstag beim großen Marchfeld-Derby einfinden. Beim ersten Mal 2019 waren es 600, letztes Jahr im Sommer – mitten in der Pandemie und wahrscheinlich auch deswegen weniger – 400. Mit einem neuen Rekord ist daher allemal zu rechnen.