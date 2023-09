Schau ma, dann seng ma

Jetzt ist sie also fast fertig – die Pumptrack-Bahn in Gänserndorf. In zwei Wochen soll sie eröffnet werden. Ob die Anlage tatsächlich von Kindern und Jugendlichen genützt wird, wie die Bürgermeisterpartei prophezeit, wird die Zukunft zeigen.

Die Besucherzahl der in den vergangenen Jahren errichteten Freizeitanlagen in der Bezirkshauptstadt hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Gähnende Leere herrscht gewöhnlich beim Workout-Park in der Dammgasse. Auch der „Ninja Warrior Park“ neben dem Regionalbad ist nicht wirklich stark frequentiert. Offenbar sind die Gänserndorfer doch nicht so sportlich unterwegs.

Der Ninja-Parcours soll übrigens viel zu schwierig sein, um ihn als „Otto Normaltrainierter“ absolvieren zu können. Vielleicht sollte man bei dieser Anlage noch nachbessern. Wie auch immer: Wir müssen der Pumptrack-Bahn eine Chance geben. Wird aber auch diese ein Flop, sollte man das Geld künftig lieber in anderen Bereichen investieren.