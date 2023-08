Schiefe Optik in Schulen

Die Volksschule in Gänserndorf-Süd ist bereits seit ihrer Eröffnung im September 2018 in schwarzer Hand: Damals wurde ÖVP-Gemeinderätin Edith Vogl zur Direktorin ernannt. Zuletzt, als sie in Mutterkarenz war, leitete Sonja Lobner, Ehefrau von ÖVP-Bürgermeister René Lobner, interimistisch die Volksschule in Gänserndorf-Süd.

Jetzt kommt Vogl zurück in die Arbeitswelt und erhält den Direktorenposten der Volksschule in Gänserndorf-Stadt. Dieser ist vakant geworden, weil sich Schulleiter Gerhard Gangl in den Ruhestand verabschiedete. Nachdem Vogl nun Direktorin in der Stadt wird, sollte Sonja Lobner die Leitungsfunktion in „Süd“ bekommen.

Manche Polit-Beobachter orten schwarze Freunderlwirtschaft und Postenschacher. In diesem Fall kann man dem Gänserndorfer Bürgermeister aber nichts vorwerfen. Die Ernennung der Schuldirektoren erfolgt durch das Land – also durch das schwarzdominierte Land ...