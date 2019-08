Saisonstart für den UHC Gänserndorf! Ein Team, um das man sich in den vergangenen Jahren Sorgen machen musste. Dem Abstieg vom HLA-Status bis in die Landesliga folgte bekanntlich nicht die erhoffte Trendwende. Im Gegenteil: Es wurde noch schlechter. Bezeichnend, dass die Kampfmannschaft zuletzt gar vor dem Aus stand und ein umfangreicher Shopping-Trip in der Slowakei nötig war, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Und kaum zu glauben anhand dieser Symptome, dass es einen Patienten gibt, dessen Zustand noch kritischer beäugt werden kann: die Landesbewerbe des NÖ-Handballs.

Der hat mit Krems, Hollabrunn, Vöslau, Tulln, Korneuburg und St. Pölten mittlerweile starke sechs Teams in den zwei Bundesligen, deshalb dahinter aber kaum noch Substanz. Die Landesliga ist auf fünf Teams geschrumpft und auch der NÖ-Cup eine Farce: Unter fünf Teilnehmern sind nur drei aus der Landesliga. Zwei davon – Gänserndorf und Horn – müssen im einzigen Viertelfinale gegenei nander ran, weil die Auslosung ohne Setzung vorgenommen wurde. Dafür steht ein Zweite-Landesliga-Team fix im Finale. Das verstehe wer will ...

Dennoch sei gesagt: Schlimmer geht immer. In Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und dem Burgenland gibt es aktuell gar keine Landesbewerbe.