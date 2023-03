Schon Druck am Kessel

Die Rückrunde in der Gebietsliga begann mit einer faustdicken Überraschung. Tabellenführer Hohenau verlor beim Vorletzten in Tulln und ließ die Konkurrenz damit näher heranrücken. Auch die Begleitumstände waren miserabel: Schlüsselspieler Manuel Kegler verpasste die Partie mit Fieber, Coach Rudolf Bily musste bis zur Pause dreimal wechseln. Beim Blick auf die Bank zeigte sich schnell, dass der Kader weiter sehr dünn besetzt ist.

Viel Zeit, um die Wunden zu lecken, ist nicht, schon am Samstag geht es gegen Prottes. Die Kroboth-Elf ist aktuell wohl einer der unangenehmsten Gegner, gefällt sich in der Rolle des Außenseiters, kann aber plötzlich selbst ganz vorne mitmischen. Die Qualität dazu ist da, das Teamgefüge stark.

Letzteres bemängelte Bily in Tulln enorm. Er weißt haargenau, dass das in Spiel zwei anders aussehen muss. Sonst kann es in Hohenau schnell ungemütlich werden.