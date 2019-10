Jetzt ließen die Gänserndorfer Grünen die Katze aus dem Sack: Sänger, Schauspieler und Entertainer Günter Schweitzer wird die Öko-Partei als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl im Jänner führen. Der gebürtige Wiener Neustädter, der seit 1984 in Gänserndorf „gut eingebürgert“ ist, wie er selbst sagt, sollte ein Zugpferd für die Grünen sein.

Schweitzer ist eloquent, unkompliziert und kann auch „Schmäh führen“. Der ÖVP wird der linke Künstler wahrscheinlich keine Stimmen wegnehmen, vermutlich aber der SPÖ, die sich nach dem Verlust des Bürgermeister-Sessels 2015 noch immer in einer Art selbst auferlegtem Dornröschenschlaf befindet.

Dazu kommt noch die bundespolitische Situation: Die Grünen mit dem allgegenwärtigen Thema Klimawandel auf dem Sprung in die Regierung, die Roten mit ihrer derzeitigen Selbstzerfleischung am Weg zur Kleinpartei. Die Gänserndorfer Grünen können also mit Schweitzer nur zulegen.