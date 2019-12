Irgendwie kann sie einem fast schon leidtun – die SPÖ im Bezirk Gänserndorf. Eine Krise jagt bei ihr die nächste. Jetzt haben die Genossen in Marchegg doch glatt vergessen, mit dem Wahlvorschlag die notwendige Unterschriftenliste mit den Einverständniserklärungen ihrer Kandidaten abzugeben. Fazit: Die Roten dürfen bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner in Marchegg nicht antreten.

Das ist bitter. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Storchenstadt jahrzehntelang von einem SP-Bürgermeister regiert wurde. Ab Februar wird es nun keinen roten Vertreter mehr im Marchegger Gemeinderat geben – zumindest die nächsten fünf Jahre nicht. 2025 bekommen die Genossen dann ihre nächste Chance – außer, es gibt dazwischen vorgezogene Neuwahlen.

Irgendwie ist bei den Sozialdemokraten der Wurm drin: Nicht nur, dass sie aufgrund der bundespolitischen Lage Wähler verlieren: Mit solchen Aktionen wie in Marchegg schießen sie sich sogar selbst ins Out.