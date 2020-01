Gänserndorfs VP-Verkehrsstadtrat Manfred Trost – konkret ist er für Stadtentwicklung und Bauwesen zuständig – macht es spannend. Er kandidiert nur auf Platz 19 der türkisen Liste für die kommende Gemeinderatswahl am 26. Jänner. Derzeit verfügt die Volkspartei über 14 Mandate in Gänserndorf. Somit müsste sie fünf Sitze dazugewinnen (und hätte dann die absolute Mehrheit), damit Trost wieder im Stadtparlament sitzt – oder es verzichten Kandidaten, die vor ihm gereiht sind, auf ihr Mandat.

Wobei: Wer den umtriebigen Verkehrsstadtrat kennt, der weiß, dass er sich mit einer absoluten Mehrheit im Rücken am wohlsten fühlen würde. Das Geplänkel mit den anderen Fraktionen – in Gänserndorf herrscht ja derzeit das freie Spiel der Kräfte – nervt Trost. Er würde viel lieber ohne politischen Gegenwind seine Bauprojekte umsetzen. Die entscheidende Frage ist: Spekuliert die ÖVP mit der Absoluten? Erreichbar wäre dieses Ziel, wenn man sich bei den Bürgern der Stadt so umhört.