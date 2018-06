Als Schuss ins eigene Knie könnte man die im Vorjahr durchgeführte Strukturreform der SPÖ sehen. In ganz NÖ wurden damals die Posten der Bezirksgeschäftsführer (Bezirkssekretäre) eingemottet und durch sogenannte Regionalgeschäftsführer ersetzt. Diese waren bzw. sind für jeweils zwei Bezirke verantwortlich. Unter ihnen standen in jedem Bezirksbüro ein Kommunalmanager (für die internen Partei-Angelegenheiten) und ein Medienmanager (Sprachrohr nach außen).

Die Bezirke Gänserndorf und Bruck bildeten so eine Region. Der bisherige Regionalgeschäftsführer Rainer Windholz aus Bruck wechselte heuer in den NÖ Landtag. Die Stelle wurde aber nicht nachbesetzt, sondern Sonja Sestak, bisher Kommunalmanagerin, wurde Bezirksgeschäftsführerin in Bruck.

Somit ist es naheliegend, dass auch Gänserndorf wieder einen Bezirksgeschäftsführer bekommt. Noch laufen die Gespräche, bis Ende Juni soll eine Entscheidung fallen. Sollte man tatsächlich wieder „zurück zu den Wurzeln“ gehen, war die ganze Strukturreform ein entbehrliches Intermezzo.