Zu einem Impf-Chaos kam es in der Vorwoche sowohl in Groß-Enzersdorf als auch in Gänserndorf. Während die Corona-Impfwilligen im Stadtl die angekündigte Impfstraße vergeblich suchten, mussten jene in der Bezirkshauptstadt bis zu zwei Stunden in der Kälte auf ihren Einlass warten. Manchen von ihnen ging regelrecht das G’impfte auf – verständlich.

Eines muss man aber festhalten: Weder das Rote Kreuz noch die besagten Gemeinden waren am Chaos schuld. Nicht einmal den Impfkoordinatoren vom Notruf NÖ kann man etwas vorwerfen. Das Problem war, dass die geplanten AstraZeneca-Lieferungen nicht ankamen und in Gänserndorf durch Moderna-Impfstoffe ersetzt wurden.

Daraufhin mussten die Pädagogen, die für das AstraZeneca-Serum vorgesehen waren, ausgeladen werden, damit ältere Mitbürger sowie jene aus Risikogruppen für die Moderna-Impfung vorgezogen werden konnten. Dumm gelaufen, aber zumindest wurden in Gänserndorf 1.200 Bürger aus dem Bezirk geimpft.