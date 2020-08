Der SV Stripfing und das Thema Kadergröße. Vor einigen Jahren, als die Akteure noch Sertan Günes, Ingomar Szabo oder Sascha Pichler hießen, hatte man die Problematik der Tribünensitzer schon einmal.

Aktuell haben sich die Namen im Kader und die Liga verändert, die Ziele sind ähnlich: vorne – wenn möglich sogar ganz vorne – dabei sein. Auch die Debatte um die ersten Elf und die fünf Ersatzspieler ist ähnlich wie damals in der 2. Landesliga. Das zeigt auch die etwas ungewöhnliche Testspielansetzung mit zwei Vorbereitungspartien an einem Tag. Die Coaches Kleer und Haas wollen noch einmal allen ihren Schützlingen die Plattform bieten, um sich zu beweisen. Bei dieser Kadergröße braucht es dann eben zwei Spiele innerhalb acht Stunden.

Viele große Namen werden auch in dieser Spielzeit in Stripfing „Zaungäste“ sein und den anderen, die es in die Startelf, oder zumindest auf die Ersatzbank geschafft haben, die Daumen drücken. Wirft man nur einen Blick ins defensive Mittelfeld, kann man schon erahnen, wie bitter es für den einen oder anderen wird. Balzer, Toth, Hautzinger, Önsoy und Güclü streiten alleine um zwei Plätze auf der Sechser-Position. Gesetzt ist da wohl nur der Ex-Admiraner.