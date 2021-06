Als vor etlichen Jahren das „Laterndl“ in der Waldheimstraße und später auch noch das Minigolf-Lokal an der Siebenbrunner Straße für immer ihre Pforten schlossen, standen Gänserndorf-Süd und seine 5.000 Einwohner plötzlich ohne Wirtshaus da. Bis heute gibt es dort keine Möglichkeit, einen Kaffee, ein Bier oder ein Gulasch in einem öffentlichen Lokal zu sich zu nehmen.

Die frohe Kunde kommt nun von Bürgermeister René Lobner: Nächstes Jahr soll an der Kreuzung Neusiedler Straße/Oed-Aigenstraße ein Wohn- und Geschäftsgebäude samt Gastro-Betrieb errichtet werden. Spätestens im Jahr darauf soll das Objekt bezugsfertig sein und das Wirtshaus eröffnen.

Damit wäre der erste Schritt getan. Von der Einwohnerzahl her könnte Gänserndorf-Süd noch weitere Gastronomiebetriebe vertragen. Dies wird man aber erst in der Folge sehen. Läuft das erste Lokal gut, wird vermutlich auch die potenzielle Konkurrenz auf den neuen Gastro-Zug aufspringen.