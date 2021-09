Die 3G-Regel hat sich in den letzten Wochen zurecht durchgesetzt: Nur wer in Bezug auf Corona geimpft, getestet oder genesen ist, darf öffentliche Räume wie Wirtshäuser, Freizeiteinrichtungen oder Ämter betreten. Haken an der Sache: Auch Geimpfte können das gefährliche Virus übertragen, auch wenn sie selbst nicht oder nicht schwer erkranken.

Deshalb setzt die Stadtgemeinde Gänserndorf nun auf ein anderes System. Wer am ersten Oktober-Wochenende die Kabaretts in der Stadthalle besuchen will, muss einen gültigen (negativen) Antigen- oder PCR-Test vorweisen. Dafür richtet die Gemeinde sogar eine eigene Teststraße gegenüber der Halle ein.

Das heißt: Trotz Impfung wird einem der Einlass zu den besagten Veranstaltungen verwehrt – es zählt einzig und allein der aktuelle Test. Auch wenn sich manche Bürger über die Vorgangsweise der Stadt beschweren, ergibt diese schon Sinn. Eine mit 800 Gästen volle Stadthalle kann eben schnell zu einer Virenschleuder werden.