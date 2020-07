Man könnte glauben, das Aus von Hannes Riedmüller hätte in Stripfing budgetär nichts verändert. Die Bilanz der Transferzeit, die am letzten Tag nochmal aufgefettet wurde und mit Daniel Toth eine hell strahlende Kirsche auf die Torte bekam, ist jedenfalls atemberaubend.

Der 33-Jährige, der direkt aus der Bundesliga in die Ostliga kommt, gab sich im Antrittsinterview mit der NÖN äußerst sympathisch, verlor unter anderem interessante Worte über das Thema Druck. Diesen wolle er nehmen, so Toth, wohlwissend, dass das in Stripfing kaum möglich ist. Ganz sicher nicht nach dieser Transferzeit, die nochmal alles bisher Gesehene in den Schatten stellte.

Stripfing hat jetzt 26 Mann im Kader, die alle den Anspruch an sich selbst stellen, zu spielen. Diesen Konkurrenzkampf, gepaart mit so viel Talent und einem so erfahrenen Trainer, hat niemand in der Liga. Daran ändern auch die respektvollen Komplimente für die Konkurrenz nichts. Von daher bitte einfach aussprechen und daran messen lassen: Der Titel geht heuer nur über uns. Und besser noch: Wir wollen und werden Infrastruktur und Organisation so adaptieren, dass wir dann auch 2. Liga spielen könnten. Alles andere wäre spätestens jetzt Augenauswischerei.