Tropfen auf heißen Stein

Die OMV jubelt über den bedeutendsten Erdgasfund in Österreich in den letzten 40 Jahren. Entdeckt wurde dieser in der Großgemeinde Groß-Enzersdorf, genauer in der Katastralgemeinde Rutzendorf. 28 Millionen Fass Öl oder 48 Terawatt-Stunden soll die Bohrstelle „Wittau“ bringen und damit die Gasproduktion in Österreich um 50 Prozent erhöhen.

Hand aufs Herz: Bei den Unmengen an Gas, die der Staat aus Russland bezieht, ist das Ganze nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Damit können wir keinen Krieg gewinnen – weder gegen Russland noch gegen die globale Klimaerwärmung.

Experten rechnen vor, dass die durch das Groß-Enzersdorfer Erdgas gewonnene Energie genauso gut mit 30 neuen Windrädern erzeugt werden könnte – umweltfreundlich und nachhaltig sogar.

Man sollte also den Fund nicht überbewerten: Er kann und wird nicht verhindern, dass wir den fossilen Brennstoffen so schnell wie möglich abschwören müssen.