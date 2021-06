So schön der Bezirk Gänserndorf mit seinen Weinbergen im Norden und den Kornfeldern im Süden heute auch ist, so schrecklich war die Region in der Zeit der Nazi-Herrschaft: Insgesamt 30 Gefangenen- und Zwangsarbeiterlager befanden sich damals auf hiesigem Grund und Boden. Überall wurden Juden und Kriegsgefangene aus aller Herren Länder geknechtet, malträtiert und ermordet.

An der Donau in Groß-Enzersdorf mussten Menschen am Bau des Donau-Oder-Kanals mitarbeiten, bis sie völlig erschöpft tot zusammenbrachen. Im riesigen Durchgangslager in Strasshof waren bis zu 21.000 ungarische Juden wie Tiere eingepfercht, um Zwangsarbeit zu verrichten. Auch hier überlebten viele das Ende des Krieges nicht.

Das Erstaunlichste bei diesem dunkelsten Kapitel in der Geschichte des Bezirks ist, dass kaum einer der Bewohner von der Existenz dieser Lager weiß. Hier besteht offenbar akuter Handlungsbedarf, bevor die Geschichte komplett vergessen ist.