Selten hat eine Ersatzbank so bewegt wie jene in Spannberg. Die Gäste sitzen dort abseits vom Schuss. Das Regulativ sieht für solche Fälle vor, dass sich die Gäste die Bank aussuchen können. Der SKS kündigte deshalb an, sie zu versetzen, winkt nun aber doch ab.

Völlig verständlich, könnten die einen sagen. Das ist die zweittiefste Klasse, und die Bank steht doch schon lange so. Einmal im Jntaahr werdet ihr das überleben.

Unfair, werden andere schreien. Immerhin wird auch im tiefsten Amateurkick genug finanzieller Aufwand betrieben, oft aber primär für den Spielbetrieb und die wichtigsten laufenden Kosten. Die Infrastruktur kann da teils auf der Strecke bleiben.

Im konkreten Fall ist Spannberg an sich dafür bekannt, einen guten Mittelweg zu gehen. Man wird sich wohl auch mit den Kosten für einen möglichen Umbau beschäftigt und dagegen entschieden haben. Dass sich das Bank-Theater damit fortsetzen könnte, muss man nun halt in Kauf nehmen.