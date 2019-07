Einst galt Markus Ripfl als Zukunftshoffnung der Freiheitlichen im Bezirk. Da er aber immer weiter an den rechten Rand des politischen Spektrums rückte – er posierte auch mit Neonazi-Symbolen –, wurde dies sogar der FPÖ zu viel und der Orther musste die Partei verlassen. In der Folge verlor der mittlerweile 24-Jährige alles, was er aufzubauen versucht und wovon er geträumt hatte: Das Jus-Studium hängte er an den Nagel, zuletzt kellnerierte er in einem Gasthaus im Marchfeld.

In der Vorwoche stand Ripfl vor dem Richter – wegen Wiederbetätigung. Er soll in einem Wiener Lokal „Sieg Heil!“ gerufen haben. Sprachgewandt konnte er sich aus der Affäre ziehen. Er habe nur ordinär geschimpft und sei missverstanden worden – die Mehrheit der Geschworenen glaubte ihm.

Fakt ist: Vom Strahlemann Ripfl ist nicht mehr viel übrig. Mit der Politik will er eigenen Aussagen nach auch nichts mehr zu tun haben. Was bleibt, ist eine verkrachte Existenz mit einem zerstörten Image.

