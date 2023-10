Vorbild allein reicht nicht

In Schönkirchen-Reyersdorf wollen sie keine; in Sulz schon und in Neusiedl haben sie mittlerweile genug davon. Die Rede ist von Windrädern. Davon gibt es im Bezirk Gänserndorf mit Abstand die meisten im Weinviertel. 260 Anlagen sind es derzeit, der Bezirk Mistelbach hat etwa um 100 weniger.

Die Energiewende ist in aller Munde und soll mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien gelingen. Doch Ausbau muss nicht bedeuten, dass noch mehr Windkraftanlagen aufgestellt werden. Stichwort Repowering. Da werden ältere Windräder durch höhere und stärkere ersetzt.

Gerade in Zeiten, in denen vielen schlecht wird, wenn sie ihre Stromrechnung bekommen, müssen die Betreiber mit besonders guten Angeboten aufkreuzen. Wirklich guten, bei denen die Bürger eine echte finanzielle Erleichterungen spüren. Mit gutem Beispiel vorangegangen ist das Weinviertel, speziell der Bezirk, schon die vergangenen 20 Jahre. Jetzt zählen die finanziellen Argemente mehr – wie die Bürgerbefragung in Sulz zeigte. Da stimmt der Preis.