Eine Vorbereitung ist dazu da, alles zu tun, um an Tag X voll da zu sein. Gemeint ist das erste Pflichtspiel, das schon bei Trainingsstart dick im Kalender eingetragen ist. So war es auch bei den heimischen Ostligaklubs, ehe es kurios und chaotisch wurde – gut zu veranschaulichen am Beispiel SV Stripfing.

Coach Hans Kleer hatte den 25. August im Auge, da sollte der Auftakt gegen die Mattersburg Amateure stattfinden. Die verschwanden dann in der Versenkung, auch Rapid II ging der Ostliga nach oben hin verloren. Es folgte die Diskussion über 13 oder 16 Vereine, die am Dienstag immer noch anhielt.

Eine Neuauslosung im „14er-Schlüssel“ gab‘s derweil schon, Stripfing sollte nun schon am 22. August gegen das Team Wiener Linien starten. Damit war der geplante Probegalopp gegen die Wiener am 15. August obsolet, ehe er ohnehin ausfiel – wegen einem Coronafall bei TWL, deren Team nun in Quarantäne ist.

Stand Dienstag war demnach nicht klar, ob die Ostliga am Wochenende generell startet oder boykottiert wird, ob speziell die Stripfing-Partie coronabedingt stattfinden kann, und ob der Virus die nächsten Wochen vielleicht die ganze Liga – und andere – lahmlegt. Für manches davon kann freilich niemand etwas. Wer an Tag X tatsächlich voll da ist, wird so aber zum Zufallsprodukt.