Warum die Nervosität?

Der Stripfinger Frühjahrsauftakt ist verpatzt. Zwei Niederlagen gab‘s im ganzen Herbst nicht, jetzt hagelte es zwei am Stück. Gegen Scheiblingkirchen kamen am Samstag mehrere Faktoren zusammen. Gutes, flüssiges Kombinationsspiel ließ der Boden nicht zu, hohe Bälle vereitelten entweder der starke Wind oder die Defensive der Gäste. Heruntergebrochen kann man sagen, der größte „Fehler“ an diesem Tag war, in Rückstand zu geraten. Danach war es nur noch schwer zu kitten.

Warum bei den vielen ehemaligen Profis und etablierten Spielern jetzt Nervenflattern aufkommt, ist unverständlich. Die Qualität ist da und auch die Sicherheit ist gegeben. Denn selbst wenn der Vorsprung auf TWL Elektra nur noch einen Zähler beträgt: Man kann auch als Zweitplatzierter aufsteigen. Selbst wenn Mauerwerk den Nachtrag gewinnt, hat man einen Polster von elf Punkten und damit absolut keinen Druck.