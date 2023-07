Wenn die Natur ruft

Wald war immer schon ein beliebtes Naherholungsgebiet. Seit der Corona-Pandemie wurde die Natur vor der Haustür samt ihrer Vorzüge noch mehr wahrgenommen – und frequentiert.

Die unberührte Natur und die Ruhe sind Qualitäten, die geschätzt werden. Doch wenn sich nicht alle an einfache Regeln halten, schwindet die Unberührtheit. Der Gänserndorfer Jagdleiter appelliert an den gesunden Menschenverstand, weil er Verordnungen vermeiden will.

Doch mit dem Bewusstsein schaffen ist es so eine Sache: Es ist zwar oft da, doch leider halten sich viele „nur dieses eine Mal“ nicht daran, wenn vermeintlich keine Konsequenzen drohen. Jeder hat etwa das Bewusstsein, dass zu schnelles Fahren gefährlich ist. Viele tun's trotzdem und bremsen nur, um einer Geldstrafe zu entgehen.

Je mehr sich nicht freiwillig an die Regeln halten, desto öfter wird's Verordnungen und Strafen brauchen. Dabei kann ein bisschen Achtsamkeit gegenüber Natur und Mitmenschen doch eigentlich nicht so schwer sein.