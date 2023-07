Wer fragt, weiß mehr

Im Frühjahr siedelte sich eine praktische Ärztin in Gänserndorf an. Ob des allgemeinen Ärztemangels war die Freude darüber groß. Diese hielt nur nicht besonders lange an, denn schon gibt's wieder etwas zu meckern. Nicht an der Medizinerin, sondern an der – noch nicht ausgebauten – Infrastruktur zur Ordination. Dorthin führt bisher „nur“ eine Straße, aber noch kein Geh- oder Radweg.

Das ist jammern auf hohem Niveau, immerhin kommt man trockenen Fußes – oder Rades – zur Ordination, auch wenn's auf der Fahrbahn vielleicht nicht ganz so komfortabel ist wie auf einem eigenen Weg.

Geduldig auf weitere Schritte zu warten, liegt den meisten heute nicht mehr. Es wird zuerst kritisiert, dann erst nachgefragt. Aber das zahlt sich aus, denn wie durch eine Nachfrage herauszufinden war, sind „die Zuständigen der Stadt“ entgegen der Kritik eines ehemaligen Lokalpolitikers doch im Stande, den vorhandenen Radweg zu verlängern. Er ist bereits geplant und wird realisiert, sobald eine andere Baustelle fertig ist.