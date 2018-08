„Lasst das Auto stehen und fahrt mit den Öffis!“, fordern die Grünen tagein, tagaus. Noch etwas will die Öko-Partei im Bezirk Gänserndorf bzw. in ganz Niederösterreich unbedingt durchsetzen: Das 365-Euro-Jahresticket für öffentliche Verkehrsmittel. Über dies alles können die Pendler, die die Nordbahn benutzen (müssen), vermutlich nur lachen. Kaum eine Woche vergeht, in der es auf den Schienen zwischen Gänserndorf und der Bundeshauptstadt nicht zu Pleiten, Pech und Pannen kommt. Zuletzt vergangenen Freitag: Ganze drei Stunden lang fuhr kein einziger Zug zwischen Wien-Mitte und der Bezirkshauptstadt, der alle Haltestellen bediente.

Auch wenn es die Grünen gut meinen und mit ihrer Politik der Umweltverschmutzung bzw. dem Klimawandel Einhalt gebieten wollen, scheitert es an den realen Gegebenheiten. So lange es ein Lotteriespiel bleibt, mit den Öffis halbwegs pünktlich ans Ziel zu gelangen, werden die meisten Autofahrer ihre Boliden nicht in der Garage stehen lassen – da nehmen sie lieber den einigermaßen berechenbaren Stau in Kauf.