Noch sitzt FPÖ-Bezirksparteichef Landtagsabgeordneter Dieter Dorner im Untersiebenbrunner Ortsparlament. Nach der Gemeinderatswahl am 26. Jänner wird auf seinem Sessel ein anderer Freiheitlicher Platz nehmen. Dorner steht nämlich auf der blauen Kandidatenliste eigenen Aussagen nach nur auf Platz 30. Warum so weit hinten und damit unwählbar? Weil er keine Unruhe in die Ortsgruppe bringen will, sagt er.

Das Problem ist folgendes: Dorner und seine Frau haben sich zerstritten und leben seither getrennt. Sie kandidiert in Untersiebenbrunn am zweiten Platz hinter dem früheren FP-Bezirksparteichef Herbert Steindl. Um nicht nebeneinander im Gemeinderat sitzen zu müssen, scheidet Dieter Dorner freiwillig aus.

Der Vorteil: Er kann sich jetzt mehr auf sein Landtagsmandat konzentrieren. Der Nachteil: Er ist künftig nicht mehr in der Kommunalpolitik verankert, wo er sein Handwerk gelernt hat und die seine politische Laufbahn erst möglich machte.