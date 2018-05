Herbert Porsch hat es also geschafft: Nachdem seine Obersiebenbrunner SPÖ schon seit vielen Jahren stimmenstärkste Partei ist, aber nie den Bürgermeister-Sessel erklimmen konnte, ist es für sie nun so weit. Ob Porsch als neuer Ortschef aber Ruhe in die krisengeschüttelte Politik der Marktgemeinde bringen kann, wird erst die Zukunft zeigen.

Kurioses Detail: Die bisherige GO7-Bürgermeisterpartei betonte im NÖN-Gespräch, dass sie an ihrer Koalition mit der ÖVP, die den Vizebürgermeister stellt, festhalte. Von einer Oppositionsrolle will die GO7 nichts wissen. Porsch wiederum erklärte, dass er eine Koalition mit 10 der 19 Mandataren (7 SPÖ, 2 OBL-Bürgerliste, 1 unabhängiger Gemeinderat) habe. Somit gibt es in Obersiebenbrunn offenbar keine Opposition, sondern nur Regierende.

Eines steht auf jeden Fall jetzt schon fest: Macht Porsch seine Drohung wahr und degradiert er den bisherigen Amtsleiter Thomas Mahdalicek, der auch geschäftsführender GO7-Gemeinderat ist, sind die nächsten Wickel vorprogrammiert.