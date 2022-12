Zonschits will es nun wissen

Während die amtierenden Abgeordneten aus dem Bezirk Gänserndorf, René Lobner (ÖVP) und Dieter Dorner (FPÖ), wie schon vor der vergangenen Landtagswahl von einer Veranstaltung zur anderen hetzen, ist dies für René Zonschits (SPÖ) Neuland.

Vor nicht allzu langer Zeit kannten den Ollersdorfer lediglich Partei-Insider und interessierte Polit-Beobachter. Mittlerweile hat der rote Bezirksparteichef, Vizebürgermeister und Amtsleiter von Angern aber die gesamte Region bereist, hunderte Veranstaltungen besucht und tausende Hände geschüttelt.

Zonschits will es jetzt genau wissen – und hofft, genug Wählerstimmen zu ergattern, um in den nächsten Landtag einziehen zu können. Auch die Partei griff ins G’sparte, um ihr Aushängeschild zu pushen: Ein Kleinbus mit Zonschits’ Konterfei plus Teilzeit-Chauffeur soll den Wahlkampf noch effizienter gestalten.