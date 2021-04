Der Österreichische Handballbund hat am Samstag weitreichende Reformen der höchsten zwei Spielklassen verkündet. Beide werden aufgestockt, womit sich künftig mehr Teams in österreichweiten Bewerben beweisen dürfen. Ein Umstand, der von einer breiten Mehrheit der Klubs getragen und begrüßt wird. So weit, so gut.

Mit der Umsetzung schon in diesem Sommer hat man sich aber ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Spannend wird es zunächst beim Auffüllen der Spusu Challenge. Modus und Teilnehmer der Aufstiegsturniere sind offen, an der Ausschreibung wird gearbeitet. Der ÖHB muss sich beeilen, immerhin sollen die Turniere schon Anfang Juni stattfinden. Da bleibt kaum noch Vorlaufzeit, und Teams wie Gänserndorf haben seit Monaten nicht trainiert.

Eine Etage tiefer gibt es noch mehr Fragezeichen. Die Regionalliga soll ab 2024 reformiert werden, wie genau, ist auch offen. Und die Landesligen? Steigen im Sommer zwei NÖ-Teams auf, blieben vier über. In den letzten Jahren war schon Kreativität gefragt, um einen halbwegs akzeptablen Modus zu finden. Mit vier Teams müsste man auch hier über die Landesgrenzen hinwegblicken.