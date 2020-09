Wer es mit dem FC Marchfeld hält, wurde am Samstag bitter enttäuscht. Das Derby war eine eindeutige Angelegenheit. Klar, der Spielverlauf spielte Stripfing in die Karten, objektiv betrachtet passierte das aber zurecht. Mannsdorf/Groß-Enzersdorf verteidigte vor der Pause gut, nach vorne ging aber wenig bis nichts. Stripfing lief an, hatte die tolle Dreifach-Chance, verdiente sich die Führung.

Überraschend kam das nicht, wenn man die beiden Offensivreihen vergleicht. Stripfing hat(te) einfach deutlich mehr PS – in der Startelf, auf der Bank, in der zweiten Mannschaft oder im Fall von Sulimani überhaupt noch in der Hinterhand. Dem FC Marchfeld ist dieses Problem, das durch die verpatzte Transferperiode entstand, nicht neu. Luca Pichler ist eine späte Korrektur und bringt großes Talent mit. Der Hoffnungsträger muss schnell ankommen. Ein 0:4, gefolgt von einem 0:3 – zugegeben gegen starke Konkurrenz – ist dieser Verein nicht gewohnt. Die Gegner werden mit Mauerwerk und Leobendorf auch nicht leichter.

Stripfing hingegen wird seiner Rolle bis dato gerecht, der Auftritt im Derby war phasenweise beeindruckend, der Cup-Aufstieg sowieso. Es ist noch früh, aber in seinen ersten Wochen hat Trainer und Sportlicher Leiter Hans Kleer definitiv vieles richtig gemacht.