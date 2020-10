Seit Kurzem ist Dominik Seidl also auch offiziell das, was er seit knapp einem Jahr de facto eh schon ist: Obmann des SC Leopoldsdorf. Der 36-Jährige sprang Ende 2019 in die Bresche, als es dem Herzensverein am schlechtesten ging, als nicht einmal klar war, ob es nach Jahreswechsel noch Fußball im Waldstadion geben würde.

Die wichtigste Aufgabe lag demnach auf der Hand: den Verein finanziell gesehen wieder in ruhigere Gewässer zu führen. Das ist laut Ehrenobmann Kurt Schwarz, der sich damals intern wie öffentlich der Misere annahm, geglückt. „Nebenbei“ führte Seidl auch noch seine Aufgaben als Jugendleiter und Nachwuchstrainer fort und steuerte mit seinem engagierten Team bis dato erfolgreich durch die diversen „Corona-Hürden“.

Zum Drüberstreuen gab der junge Funktionär auch das Sprachrohr des gebeutelten Vereins. Fast jedes Mal, wenn ihn die NÖN erreichte, musste sich Seidl einem unangenehmen Thema stellen. Das tat er – ehrlich, mutig, ruhig und doch stets positiv. Was unterm Strich beweist, dass es auch noch Gegenbeispiele zur viel zitierten „Funktionärskrise“ gibt.

Seidl hätte sich Nachahmer verdient – in anderen Vereinen ist der Start vielleicht auch nicht ganz so schwer ...