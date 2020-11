Viele Jahre war Daniel Tuchny praktisch das Gesicht des SC Kreuttal. Der Allrounder, der in seiner Zeit in Unterolberndorf sowohl im Angriff als auch im Mittelfeld und in der Abwehr spielte, repräsentierte den Verein wie kein anderer: Kapitän, Elfmeterschütze Nummer eins, Leistungsträger und absoluter Führungsspieler. Nun läuten der SCK und Tuchny eine neue Ära ein.

Der 30-Jährige, der sein Amt als Kapitän schon an Kollege Phillip Wihro abgab, tritt kürzer. Es passt allerdings zu Tuchnys sechsjährigem Engagement in Kreuttal, dass er nicht ganz geht, sondern als „Notnagel“ oder „Feuerwehrmann“ erhalten bleiben möchte. Die Vereinphilosophie des SCK verlangt es, den jungen Spielern mit Potenzial mehr Spielzeit zu geben.

Dennoch muss man aufpassen: Mit Tuchny verliert man jetzt den ersten Führungsspieler, mit Pipal könnte ein zweiter folgen. Heißt im Umkehrschluss: Wihro, Sahin, Jagitsch und Schmid sollten unbedingt gehalten werden.

Jedes Team braucht einen Stamm erfahrener Akteure mit Qualität, denn nur Feuerwehrmänner werden die Mannschaft nicht vorantreiben.