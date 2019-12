Nicht nur bei der SG Stripfing/Anger steht Oliver Mohr hoch im Kurs, auch bei vielen Ostliga-Beobachtern gilt er als einer der besten Spieler in Österreichs dritthöchster Spielklasse. Ob er das Zeug für weiter oben hätte? Die Mehrheit beantwortet das mit ja.

Mohr selbst – mit 27 aktuell noch nicht am Zenit angekommen – kickt gerne in der Regionalliga, hält aber fest, das nur bei einem Verein tun zu wollen, der Ambitionen für das obere Tabellendrittel hat. Nachzuvollziehen ist das allemal, und das hat mehrere Gründe:

Er kann seinem Job weiter nachgehen und das Fußballspielen nebenbei ausüben. Ja, auch in der Regionalliga hat man bis sechs Einheiten pro Woche, dennoch ist Stripfing (noch) kein Profi-Verein.

Speziell beim Punkt Auswärtsfahrten ist Mohrs Denkweise klar: Fast alle Gegner in der RLO liegen in unmittelbarer Umgebung, so regional wie in dieser Saison war die Ostliga schon lange nicht mehr. In Liga zwei müssten Mohr und Co. weite Strecken auf sich nehmen, nach Vorarlberg, Kärnten oder Tirol fahren. Zudem bestünde die Chance, dass der Mittelfeldmann dort nur Ersatz ist und nicht wie im Marchfeld ein unersetzlicher Faktor.

Alles im allem: Auch wenn der frühere Profi wahrscheinlich das Zeug für weiter oben hätte, kann man ihm seine Entscheidung, „unten“ zu kicken, nicht verdenken.