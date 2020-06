Baumeister weg, Riedmüller weg, Zöhrer weg, Kammerer weg – Kleer da und Kirisits nach wie vor an der Spitze von Regionalligist SV Stripfing. Bei den Marchfeldern dreht sich nicht nur das Transfer-, sondern auch das Funktionärskarussell in atemberaubendem Tempo.

Doch der Vizepräsident ist die einzige Person im Verein, die nicht greifbar ist. Funktionäre, die eine neue Position im Verein einnehmen, oder ein neuer sportlicher Leiter bzw. Trainer werden ja in 99 Prozent der Fälle von Verantwortlichen vorgestellt – doch in Stripfing ticken die Uhren wohl anders.

Das Baumeister-Aus erfuhr man von Baumeister selbst, die Bestellung von Kleer wurde auch erst im Nachhinein – und auf Nachfrage – vom Verein kommuniziert. Schon Riedmüller bekrittelte in seiner Stripfing-Zeit die Kommunikation innerhalb des Vereins, sprach davon, ständig das Sprachrohr sein zu müssen – auch in Angelegenheiten, die in den Bereich von Kirisits fallen würden. Obmann Jobst beteuert dagegen, den Sponsor „immer erreichen zu können, wenn er das will“, die Gerüchte besagen aber etwas anderes: Kirisits soll weder für Baumeister noch für Riedmüller erreichbar gewesen sein.

Jobst steht als Obmann jetzt in der Letztverantwortung, hat mit dem Kader der Regionalliga-Mannschaft, dem unausgesprochenen Ziel Aufstieg in die Hpybet 2. Liga und der zweiten Mannschaft ein wahres Monster-Programm vor der Brust. Bleibt nur zu hoffen, dass jetzt bald Ruhe einkehrt bei den Stripfingern. Sonst werden die Kommunikationsprobleme das geringste Problem sein.