Während des Lockdowns muss der Amateurbereich pausieren, während der Spitzensport vorerst weitermachen darf. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie die 2. Basketball-Bundesliga.

Die Deutsch-Wagramer Basketballer sind Teil dieser reinen Amateur-Liga, in der sich jetzt zehn von zwölf Vereinen bereit erklärten, sich dem Profi-Konzept zu unterwerfen. Was einfach klingt, bringt in der Umsetzung viele Herausforderungen mit sich.

Die Vereine erklärten sich bereit, wöchentlich Corona-Testungen durchzuführen und diese auch selbst zu finanzieren – ein immenser finanzieller Aufwand, auch wenn man bedenkt, dass die Hallen und in weiterer Folge somit auch die Kassen in den Kantinen leer bleiben.

Zusätzlich muss man sich einen Bus für die Auswärtsfahrten mieten – ein weiterer Kostenfaktor. Auch organisatorisch steigt der Aufwand – Stichwort Gesundheitstagebuch. Es war hierzulande immer schon ein schmaler Grat zwischen Amateur- und Profisport abseits des Fußballs, weil der Übergang fließend ist. In Zeiten von Covid-19 ist er aber noch schmaler geworden.