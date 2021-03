In der Bezirkshauptstadt wird auf Teufel komm raus auf Covid-19 getestet. Mehr als 1.000 Proben werden an jedem Testtag im „Alten Turnsaal“ genommen und ausgewertet. Immer wieder finden sich dabei ein paar positive Fälle. Die betroffenen Personen werden sofort in Quarantäne geschickt und die Infektionsketten dadurch unterbrochen. Ähnlich verhält es sich natürlich auch in den anderen Gemeinden des Bezirks.

Dazu kommen die Impfungen gegen das heimtückische Virus. Der erste Impfstraßentermin ging in Gänserndorf bereits über die Bühne. 1.200 Mitbürger erhielten die erste von zwei Teilimpfungen und sind somit schon vor schweren Krankheitsverläufen geschützt.

Klar, das Ganze zieht sich, wenn man bedenkt, dass im Bezirk rund 96.000 Erwachsene immunisiert werden sollen. Jetzt ist aber noch ein Impfzentrum in Haringsee beschlossen, das im Mai in Vollbetrieb geht. Es wird also langsam – wir müssen nur noch ein wenig durchhalten.