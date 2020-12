In Ringelsdorf-Niederabsdorf wird aktuell nicht Fußball gespielt. Nach der Auflösung des SVR im Herbst 2018 zog sich im Sommer auch der SVN aus der Meisterschaft zurück – noch vor dem ersten Spiel. Anders als beim einstigen Rivalen besteht der Verein noch, wird nun per Postwurf nach Spielern und Funktionären gesucht, um ab 2021 eventuell wieder eine Mannschaft zu stellen.

Das ist bewundernswert. Man stemmt sich gegen ein weiteres Vereinsaus, mit dem auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt in einer kleinen Gemeinde verschwinden würde. Dem gegenüber steht aber, dass die sportliche Basis einfach nicht gegeben scheint. Selbst das beste Szenario, was die Aktivierung von Spielern betrifft, endet mit „Dann könnte es gehen“. Das dachte man auch im Sommer, wie auch andere Vereine in früheren Jahren. Die Folge waren annullierte Matches, veränderte Spielpläne, verärgerte Gegner.

Abseits der verständlichen Emotion, rein rational: Ein SVN, der so viele Spieler hat, dass er nicht vielleicht, sondern sicher durch eine Saison kommt und auch noch konkurrenzfähig ist, wäre zu begrüßen. Gelingt das nicht, wäre es besser, es bleiben zu lassen.