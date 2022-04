Pflegeheime als Hotspots

Auch wenn die Covid-19-Infektionszahlen in Österreich wie auch im Bezirk Gänserndorf jetzt deutlich sinken, darf man nicht vergessen, dass bisher 130 Personen aus der Region in Zusammenhang mit dem Virus verstarben: 25 davon in Zistersdorf sowie 21 in Gänserndorf – wesentlich mehr als in allen anderen Gemeinden.

In beiden Städten befindet sich ein Pflegeheim, wo es behördlich protokollierte Corona-Cluster gab und derzeit auch gibt. Somit könnte man durchaus behaupten, dass dort, wo die vulnerabelsten Gruppen zu Hause sind, die Covid-19-Sterberate am höchsten ist.

Das dritte Pflegeheim des Bezirks steht in Orth. Die Gemeinde an der Donau weist aber bis dato „nur“ vier Corona-Tote auf. Bringt dieser Umstand unsere Theorie zu Fall? Nein. Im Orther Pflegeheim gab es nämlich bisher noch nie einen Covid-19-Cluster.