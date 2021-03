Fleißig, geerdet und reflektiert – nur drei Eigenschaften, die Auersthal-Fossil Manfred Schimpl mitbringt.

Erstere zeigt sich beim Blick auf seine Laufbahn. Das Urgestein war Spieler und „Co“, ist seit 2017 Cheftrainer und noch viel länger Funktionär. Eigenschaft zwei und drei zeigen sich bei seiner Herangehensweise. Ob es Sitzungen sind, Rasenmähen, Kellnerieren oder eben Coachen – so lange es seinem Verein hilft, scheint es Schimpl völlig egal zu sein, was er gerade tut. Er hat Spaß.

Dass er nicht erwartet, eines Tages von einem anderen Verein abgeworben zu werden, ist nicht nur eine gute Nachricht für den ATSV, sondern auch erfrischend in einer Gesellschaft, in der Selbstreflexion ein Pro blem geworden ist. Auersthal hat durch seine Vergangenheit keinen schlechten Ruf, könnte bestimmt einen „besseren“ Trainer im Sinne von Ausbildung, Erfahrung oder pädagogischer Kompetenz finden. Dass ein solcher den Verein so sehr schätzt und lebt, so viel aus den persönlichen Möglichkeiten herausholt und bereit ist, über einen langen Zeitraum jedes Mal 100 Prozent zu investieren, wie es Schimpl tut, ist aber nahezu unmöglich.