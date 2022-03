Rechtlich ist das okay

Was rechtlich in Ordnung ist, muss nicht unbedingt moralisch okay sein. Schon Wolfgang Schüssel wurde einst mit der drittstärksten Fraktion im Parlament Bundeskanzler. Auch Walter Seehofer erreichte mit seiner ÖVP bei der jüngsten Wahl in Obersiebenbrunn nur den dritten Platz – trotzdem wird er mithilfe von zwei Bürgerlisten demnächst zum Gemeindechef gewählt.

Obersiebenbrunn Paukenschlag: ÖVP und Bürgerlisten einigten sich auf Koalition

Wie damals die Bundes-SPÖ müssen jetzt auch die Obersiebenbrunner Genossen als stimmenstärkste Partei in die Opposition gehen. Wobei dieser Gang für die Roten um Herbert Porsch nichts Neues ist. Schon nach der Wahl im Jahr 2015 gingen sie als stärkste Kraft in der Kommune leer aus, nachdem die drittstärkste ÖVP der zweitstärksten Liste GO7 zum Bürgermeister verhalf.

Wie auch immer – die Mehrheit schafft an. Und beim nächsten Mal wird vielleicht die SPÖ besser taktieren.