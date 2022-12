Sie war eine Grande Dame

Nach fast 20 Jahren – genau sind es 19 – zieht sich Karin Renner aus der NÖ-Landespolitik zurück. Vergangene Woche absolvierte die 57-jährige Sozialdemokratin ihre allerletzte Landtagssitzung.

Von 2003 bis 2013 war sie Abgeordnete, danach fünf Jahre 2. Landeshauptmann-Stellvertreterin und seit 2018 3. Präsidentin des Landtages. Dem nächsten Landesparlament – gewählt wird am 29. Jänner – wird sie nicht mehr angehören.

Renner war eine Politikerin, die immer den Konsens suchte. Von ihr hörte man so gut wie nie ein lautes Wort – im Gegensatz zu manch anderem Parteifunktionär. Vermutlich deshalb produzierte sie während ihrer Laufbahn keine großen Schlagzeilen.

Wenn man so will, war Renner die rote Variante von Herbert Nowohradsky. Der langjährige ÖVP-Landespolitiker aus Palterndorf war auch – zumindest öffentlich – die Ruhe in Person.