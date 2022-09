Sogar SPÖ ist sich uneinig

Jetzt ist er also zurück in der Politik. Und genau dort, wo er seine erste politische Laufbahn begonnen hatte – im Gemeinderat als einfacher Mandatar. Die Rede ist von Rudi Plessl, dem ehemaligen SPÖ-Bürgermeister von Untersiebenbrunn und einstigen Nationalrat.

Warum sich der mittlerweile 55-Jährige das Ganze noch einmal antut, weiß niemand so recht. Zehn Jahre lang war er Gemeindechef, elf Jahre saß er als Abgeordneter im Parlament. Will er Gänserndorf wieder rot umfärben? Das klingt nach viel Arbeit.

Seine Kritiker aus den eigenen Reihen trauen ihm das nicht zu. Sie geben ihm sogar die Schuld dafür, dass die SPÖ den Bürgermeistersessel in Untersiebenbrunn an die ÖVP verlor. Trotzdem: Im Vergleich zu den anderen SPÖ-Mandataren in Gänserndorf ist Plessls Bekanntheitsgrad am höchsten. Somit ist bei der nächsten Wahl sicherlich einiges drinnen.