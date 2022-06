SPÖ drückte Reset-Knopf

Was haben Obersiebenbrunn sowie die bekannte Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ gemeinsam? In beiden Fällen fängt ständig alles wieder von vorne an. Der Unterschied ist nur: Obersiebenbrunn ist keine von Drehbuchautoren erfundene Geschichte – die Gemeinde und ihre völlig zerstrittene Parteienlandschaft gibt es wirklich.

Dass die jüngste Dreier-Regierung aus ÖVP und zwei Bürgerlisten nur ein kurzes Haltbarkeitsdatum haben könnte, war für manche Polit-Beobachter klar. Dass es aber nicht die Koalition zerreißt, sondern dass die roten Genossen abermals ihre Mandate zurücklegen und somit Neuwahlen erzwingen, damit rechnete eigentlich niemand.

Übrigens: Einen Vorteil hat die SPÖ bei der kommenden Wahl – da dürfen Nebenwohnsitzer nicht mehr abstimmen bzw. kandidieren. Dies könnte die Bürgerlisten schwer treffen.