Notieren Sie sich den 9. November in Ihrem Kalender. Dann steigt das erste Regionalliga-Duell zwischen Stripfing/Angern und dem FC Marchfeld. Das bisher letzte Ligaduell zwischen Mannsdorf und Stripfing in der 2. Klasse Marchfeld datiert aus dem Jahr 2003.

Dass die beiden jetzt erstmals wieder auf dem selben Level agieren, erhöht das Konkurrenzdenken. Egal wie es Stripfing anpackte, Mannsdorf war in den Aufstiegsjahren stets ein paar Schritte voraus und ist das bei Infrastruktur, „Partnerverein“ oder Übergang zur zweiten Mannschaft immer noch. Sportlich hat Stripfing aber Poten zial, heuer mitzuhalten oder gar besser zu sein.

Dass die beiden Rivalen Ende Mai im zweiten direkten Duell in der allerletzten Runde gegeneinander um den Titel kämpfen, ist eher unwahrscheinlich. Interessant ist aber, dass in den letzten Wochen Vertreter beider Vereine von sich aus das Thema 2. Liga anschnitten. Nicht als primäres Ziel für 2020, aber als mögliches Zukunftsszenario, über das man sich im Fall der Fälle – sprich sportlicher Erfolg – Gedanken machen müsse. Es scheint, als würde der Blick zum Nachbarn da und dort neuen Ehrgeiz schüren. In Mannsdorf war die 2. Liga in den vergangenen Jahren zum Beispiel nie ein Thema. Plötzlich Zweiter will man wohl aber auch nicht sein.