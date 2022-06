Am Ende nicht belohnt

Ist das bitter! Sechs Punkte Vorsprung in der Abbruch-Saison 2019/20, heimlicher Tabellenführer beim Abbruch 2020/21 und in diesem Jahr in zwei „Finali“ den Kürzeren gezogen: zuerst im entscheidenden Ligaspiel gegen Langenlebarn und dann in zwei Partien – in denen ein Tor in der Verlängerung den Unterschied ausmachte – gegen Purgstall im Cup.

Dem neutralen Beobachter kann der ASV Hohenau echt leidtun, so viel hatten Obmann Roman Hallas und Co. investiert, um sich am Ende mit Titel zu belohnen. Unterm Strich steht in der Liga Rang drei und Vize-Cupsieger – zwei Tatsachen, die den ASV nicht glücklich machen.

Leichter wird es in der kommenden Spielzeit nicht, Meister zu werden, aber wer Hallas und Hohenau kennt, der weiß, dass man mit den zwei verpassten Chancen einen schlafenden Riesen geweckt hat, der ab Juli alles daran setzen wird, in die 2. Landesliga aufzusteigen.