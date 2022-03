Man ist verleitet, dem FC Marchfeld die Daumen zu drücken, dass es endlich klappt mit einem Heimspiel gegen Stripfing. Denn obwohl der Rivale schon die dritte Saison in der Ostliga spielt, ist es durch die Absagen der Rückrunden 2020 und 2021 noch nicht zu einem Duell im Aulandstadion gekommen.

Bitter, weil das Derby sicher zu den bestbesuchten Spielen des Jahres zählen würde. Zu den drei in Stripfing, die plangemäß stattfanden, kamen offiziell 600, 400 sowie 300 Besucher.

Sportlich wäre das jetzige Duell dafür – abgesehen von den Corona-Fällen beim FCM, die den Gastgeber bremsen – angerichtet wie noch nie. Stripfing ist voll im Aufstiegskampf mit der Vienna.

Der FCM liegt nach Verlustpunkten nur vier zurück, könnte dem SVS mit einem Sieg also voll auf die Pelle rücken. Um die Zulassung für die 2. Liga hat Marchfeld zwar nicht angesucht, ein Titel in der Regionalliga Ost, bei dem man noch dazu einem Rivalen ein Bein stellt, hätte aber auch so etwas ...