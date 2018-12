Sascha Pichler aus Stripfing zu Bisamberg, Manfred Romstorfer von Prottes nach Hohenau – die Gebietsliga sorgt wiedermal für Aufsehen. Vor allem zweiterer Transfer reiht sich in zwei ein, die heuer schon stattgefunden haben: jene der Lasseer Kovacevic und Hosp nach Bisamberg.

Prottes kennt es ja schon aus den vergangenen Jahren, seine Schlüsselspieler an Kontrahenten abzugeben. Gefühlt nimmt die „Aggression“ am Transfermarkt aber weiter zu. Im Winter, an direkte Rivalen – das sind neue Ausmaße. Ja sogar der Trainer der Protteser soll in Hohenau Thema gewesen sein.

Teams wie Hohenau oder Bisamberg eines „Anstechens“ zu bezichtigen, ist aber nur die halbe Wahrheit. In einer Zeit, in der Transfers prinzipiell an der Tagesordnung stehen und auch Trainer nach und nach die diversen Vereine abklappern und eben gerne ihre „Lieblingsschüler“ nachholen, müssen zwangsläufig auch Transfers auftreten, die „unmoralisch“ wirken.

Gespräche entstehen heute auch nicht mehr nur dadurch, dass ein Verein einen Spieler kontaktiert. Viele sind sich ohnehin nah, schauen sich oft zu, stehen das ganze Jahr über in irgendeiner Form in Kontakt. Manche Vereine wissen diese Basis in Kombination mit anderen Argumenten eben mehr denn je für sich zu nutzen.